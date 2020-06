Assurances

Helvetia en bonne voie pour reprendre l'espagnol Caser

L'assureur st-gallois a reçu le feu vert pour racheter son concurrent espagnol. L'opération doit être finalisée à fin juin.

En vue de la reprise de Caser, opération annoncée fin janvier, Helvetia a ainsi reçu les feu verts de l'autorité de surveillance des assurances espagnole ainsi que de l'autorité européenne de la concurrence, écrit mardi l'assureur établi à St-Gall. Du fait de la finalisation probable de l'acquisition fin juin, la consolidation ne se répercutera que sur le bilan et non sur les résultats semestriels.

L'acquisition permet à Helvetia de renforcer encore ses activités européennes en tant que deuxième pilier, de développer le domaine attractif des affaires non-vie et de consolider sa capacité de distribution en Espagne. Le financement est garanti par les liquidités existantes. Le refinancement par des capitaux-actions et un capital hybride sera conditionné par un environnement de marché favorable, anticipe la compagnie de Suisse orientale.

Résultat des placements affecté

L'assureur précise avoir proposé des solutions similaires aux entreprises de la gastronomie concernées en Allemagne et en Autriche. Les paiements effectués dans le cadre de l'arrangement à l'amiable et les versements réguliers d'indemnisations suite au Covid-19 entraînent actuellement une baisse nette du résultat actuariel qui se chiffre en dizaines de millions (avant impôts).

La plupart des sinistres concernent le marché suisse et seront d'ores et déjà comptabilisés dans le résultat semestriel. Sur les marchés nationaux fortement touchés par le Covid-19 de l'Italie et de l'Espagne, la baisse du résultat actuariel liée à la pandémie reste faible.