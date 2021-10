Saint-Gall – Hémorragie interne fatale: deux médecins devant les juges

Au printemps 2017, une femme s’est rendue dans un hôpital saint-gallois avec des maux de ventre. Vingt-quatre heure plus tard, elle était morte. L’opération de routine qu’elle a subie a été l’objet du procès qui s’est tenu jeudi au Tribunal d’arrondissement de See-Gaster. L’ablation de sa vésicule biliaire avait engendré une grave hémorragie interne. Le chirurgien et l’anesthésiste, responsables du suivi post-opératoire, doivent répondre d’homicide involontaire.

Baisse «dramatique» de la tension artérielle

Le Ministère public reproche à l’anesthésiste de ne pas avoir exigé une prise de sang et de ne pas avoir été voir personnellement la patiente. Interrogé à ce sujet par les juges, le médecin a expliqué qu’il avait dû se rendre à une autre opération. «J’ai dû me décider: opérer ou rester.» Il a par ailleurs affirmé avoir travaillé 16 heures d’affilée ce jour-là. Tant son avocat que l’avocat représentant la famille de la victime ont demandé l’acquittement de l’anesthésiste. Les deux hommes de loi estiment que l’anesthésiste a bel et bien violé son devoir de diligence mais qu’il n’aurait fort probablement plus rien pu faire pour sauver la patiente. Ils rejettent la faute sur le chirurgien ayant pratiqué l’intervention.