Vaud : Henniez vise un bilan climatique neutre d'ici à 2025

Nestlé Waters a annoncé mardi avoir investi 25 millions de francs pour moderniser son usine d'embouteillage d'eau minérale.

«Nous sommes fiers d'être parvenus à mener à bien ce projet malgré la pandémie de Covid-19. Avec cet investissement majeur de 25 millions de francs dans notre site principal, nous atteignons plusieurs objectifs simultanément: nous modernisons et rendons notre production plus flexible, nous augmentons notre force d'innovation et nous progressons de manière significative pour atteindre nos engagements en faveur de l'environnement», a expliqué mardi Alessandro Rigoni, directeur général de Nestlé Waters Suisse, cité dans un communiqué.