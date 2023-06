Attaque à Annecy: Henri, le héros au sac à dos qui émeut la France

Tout sourire, il pose devant la cathédrale Notre-Dame, à Grenoble. En ce vendredi 26 mai, Henri raconte à nos confrères du «Dauphiné Libéré» ce qui l’a poussé à se lancer dans une aventure un peu folle: un voyage de neuf mois à travers la France, à pied et en stop, pour faire un tour des cathédrales. «J’ai décidé de loger chez l’habitant en toquant aux portes des endroits où je me trouve. Il s’agit de vivre l’aventure à fond. Cette démarche interpelle, car elle oblige à un certain abandon et force à s’ouvrir à tout le monde», raconte alors le jeune homme de 24 ans, passionné par le patrimoine religieux.