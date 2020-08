Suisse romande Henri Dès chante les gestes barrières pour la rentrée scolaire

A quelques jours de la rentrée dans le canton de Vaud, le chanteur vaudois a publié un clip dont le but est de rappeler aux enfants les gestes barrières à faire pour contrer le virus.

Un confinement plutôt heureux pour le chanteur

Plus largement, le chanteur a également évoqué sa situation personnelle face au virus et à la période du semi-confinement: «J’ai la chance d’avoir une belle maison avec un jardin. Je peux me suffire à moi-même sans avoir forcément besoin de sortir. Je suis une personne à risque, encore plus depuis mon accident cardiaque en novembre 2019. Je ne peux pas me permettre de m’exposer. Quand il faut porter le masque, je le porte et quand je dois me désinfecter les mains, je le fais». Le chanteur a également rappelé le plaisir qu’il avait eu de chanter depuis chez lui lors du confinement et de diffuser ses petits live en direct sur le Net. «Je chantais, tous les soirs à 18h pendant un mois et demi, une de mes chansons. Il y en a eu 54 durant cette période. C’était devenu un rendez-vous formidable pour les gens et pour moi aussi. Je m’y préparais toute la journée. Ça m’a fait beaucoup de bien», s’est-il souvenu.