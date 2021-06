Tennis - Henri Laaksonen: «Je ne pouvais plus bouger»

Tout allait bien à l’échauffement ce matin (ndlr: vendredi) et je ne ressentais aucune gêne en entrant sur le court. J’ai tout d’un coup senti une douleur aux adducteurs, à l’intérieur de la cuisse, au moment où j’exécutais un revers lifté. À partir de là, je ne pouvais plus bouger.

Mon corps ne m’avait pas donné le moindre signe annonciateur. Je me sentais bien et prêt à disputer cette partie, je ne ressentais aucun problème par rapport aux efforts consentis lors de mes cinq matches précédents ici (ndlr: trois en qualifications, deux dans le tableau principal). Je ne sais pas ce qui s’est passé.

Dès que c’est arrivé, j’ai demandé un temps mort médical, car cela n’allait pas du tout. Je voulais en discuter avec le kiné du tournoi, voir avec lui ce qu’on pouvait éventuellement faire. Mais j’ai tout de suite eu un très mauvais pressentiment. J’ai pris des antidouleurs pour voir comment les choses allaient évoluer. Mais quand un muscle est étiré et qu’on ne peut plus courir…

J’avais de toute façon prévu de prendre entre cinq et sept jours de repos après ce Roland-Garros. J’espère au pire que deux semaines suffiront pour me remettre. J’étais censé jouer le tournoi Challenger de Prostejov sur terre battue (ndlr: dès le 14 juin en République tchèque), on verra si je peux y aller. Ensuite, je compte bien si possible disputer les qualifications à Wimbledon (dès le 21 juin).

Si j’avais su avant le début de Roland-Garros que j’irais jusqu’au 3e tour, j’aurais signé tout de suite. Dans l’immédiat, c’est sûr que je ne suis pas ravi. Quand il y a une blessure, on peut risquer de retomber dans un cercle vicieux. Mais je n’oublie évidemment pas le positif: c’est la première fois de ma carrière que j’atteins ce stade de la compétition en Grand Chelem, avec un très bon niveau de jeu. J’ai pu montrer aux autres et à moi-même que j’étais capable de réaliser de belles performances à ce niveau, ce qui était important après mon début de saison difficile. C’était mon sixième match ici et ce qui est arrivé me montre que je dois continuer à travailler pour consolider mon jeu et mon corps.