Tennis - Henri Laaksonen passe le 1er tour à Roland-Garros

Laaksonen, qui avait écarté deux balles de match vendredi lors de son 3e tour de qualification, remporte ainsi sa quatrième victoire consécutive à la Porte d’Auteuil. Il s’agit aussi et surtout de son premier succès dans le tableau principal d’un tournoi ATP en 2021. Le droitier de 29 ans a donc d’ores et déjà réussi son séjour parisien. Son 2e tour contre l’Espagnol Roberto Bautista-Agut, spécialiste de terre battue et tête de série no11, s’apparente à la fois à un cadeau bonus et un très rude défi .