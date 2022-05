Tennis: Henri Laaksonen prend la porte à Roland-Garros

Le destin de cette rencontre a failli tourner en même temps que la cheville du Danois. A 3-1 en sa faveur dans la troisième manche et 30-30 sur le service de Laaksonen, Rune s’est pris les pieds dans une bâche, en plein échange. Touché, il a fait venir le soigneur et a repris le jeu, un peu boitillant. De quoi relancer le No 2 helvétique? Il aurait fallu que celui-ci croie davantage en sa chance. Trop irrégulier, pas assez révolté, le Schaffhousois, 96e joueur mondial, a quitté le court No 12 la tête basse. Avec le sentiment d’être passé à côté de son match.