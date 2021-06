Tennis - Henri Laaksonen réalise l’exploit!

Même si Roberto Bautista Agut, 11e au classement ATP, ne réalisait sans doute pas la saison sur terre battue qu’il espérait – ce terrien référencé n’avait pas fait mieux que les 8es de finale à Monte-Carlo, Barcelone et Rome, l’Espagnol de 33 ans ne pensait sûrement pas être sorti au 2e tour de Roland-Garros, mercredi, sur le court Simonne-Mathieu. Mas Henri Laaksonen, 150e joueur mondial issu des qualifications, a amplement mérité sa victoire 6-3 2-6 6-3 6-2 en 2h21.

Mis en confiance par ses trois tours de qualification et sa performance dimanche contre Yannick Hanfmann (ATP 93), le Schaffhousois de 29 ans est entré dans sa rencontre comme dans un rêve. Dès les premiers jeux, le Suisse a touché toutes les zones possibles avec son coup droit diabolique. Presque aussi à l’aise derrière sa deuxième balle de service (80%) que sur la première (89%) lors du 1er set, Henri Laaksonen a aussi fait des merveilles avec son revers, à l’image des deux gagnants expédiés le long de la ligne, 6-3.

Peut-être un peu surpris d’avoir pris les commandes au tableau d’affichage, il s’est ensuite quelque peu perdu tactiquement. Auteur de plusieurs amortis foireux, Henri Laaksonen s’est ressaisi de plus belle après la perte de la seconde manche pour empocher la troisième, non sans sauver de main de maître deux balles de break contre lui à 5-3 en sa faveur grâce à un coup droit et un service gagnants. Une imperméabilité à la pression qui l’a accompagné jusqu’au bout, puisqu’il a fini sur un nouveau feu d’artifice de coups droits.