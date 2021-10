Tennis – Henri Laaksonen s’offre Benoît Paire

Le Schaffhousois de 29 ans, qui a lâché le 1er set à 3-3 sur une double faute, a ensuite fait cavalier seul dans la deuxième manche au point d’infliger une roue de vélo à son adversaire. Dans le set décisif, le Français a raté une balle de break cruciale à 2-2 en expédiant son coup droit dans le filet alors qu’il était à mi-court. Quelques jeux plus tard, à 4-3 en sa faveur, un Laaksonen inspiré à la relance n’a pas laissé passer sa chance.

«Il a très bien joué au début de la rencontre, je n’avais aucune chance sur ses mises en jeu, a commenté celui qui s’est hissé au 3e tour de Roland-Garros et de l’US Open, cette année. À la fin, cela peut tourner d’un côté comme de l’autre mais j’ai su augmenter mon niveau de jeu au fur et à mesure que la rencontre avançait et je suis très content de repartir en vainqueur.»