Tennis - Henri le taciturne se fait un nom à Roland-Garros

Le No 3 suisse a signé son plus bel exploit en battant Roberto Bautista Agut (Esp, ATP 11).

Fidèle à sa réputation, il n’a pas bougé une oreille. Avec lui, il n’y a jamais de poing serré ni de cri rageur. Hier, sur le court Simonne-Mathieu, Henri Laaksonen a créé la sensation de la journée en s’offrant la tête de série No 11 de Roland-Garros, l’Espagnol Roberto Bautista Agut (6-3 2-6 6-3 6-2). Mais l’effusion de joie du 150e joueur mondial s’est résumée à avancer d’un pas lent vers le filet pour saluer sa victime, avant de la raccompagner au vestiaire. La grande classe.

Depuis une semaine, le Schaffhousois de 29 ans, sorti in extremis des qualifications vendredi, commence gentiment à se faire un nom à Paris. On l’avait vu remercier deux ou trois hurluberlus pour leur ­soutien dimanche, en quittant le court No 8, après sa victoire convaincante sur Yannick Hanfmann (ATP 93). Hier, face à une «pâle copie» de Bautista Agut, il s’est à nouveau attiré les faveurs de la foule. Comme si cette dernière éprouvait une certaine empathie pour cet homme taiseux sur le terrain.