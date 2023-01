Ski alpin : Henrik Kristoffersen retrouve le chemin de la victoire à Garmisch

Vainqueur du slalom sur la piste allemande, le Norvégien a remporté son premier succès de la saison en Coupe du monde. Daniel Yule échoue au pied du podium.

Henrik Kristoffersen ne s’était pas encore imposé en Coupe du monde cette saison. Il y est parvenu à Garmisch-Partenkirchen. AFP

Cette fois, c’est la bonne. À Garmisch-Partenkirchen, Henrik Kristoffersen a empoché sa première victoire de la saison en Coupe du monde. Le Norvégien, monté quatre fois sur le podium en six courses sans parvenir à l’emporter jusque-là, a surclassé tout le monde lors du slalom disputé dans la station allemande.

Sur une piste où il s’était déjà imposé deux fois l’an dernier, Kristoffersen s’est emparé de la première place dès son premier run, conclu en 52’’84 devant l’Allemand Linus Strasser (+0’’71) et le Français Clément Noël (+0’’93). Les jalons étaient posés, restait à terminer le travail. Et le tenant du titre du petit globe de la spécialité a assuré de fort belle manière. À l’issue des deux manches, il a relégué son premier poursuivant, l’Autrichien Manuel Feller, à 1’’22. Clément Noël complète le podium (+1’’46) et se rassure après ses deux sorties de route pour lancer sa saison.

Accessoirement, il s’agit pour Kristoffersen de sa première victoire sous la bannière de Van Deer, la nouvelle marque créée par la légende Marcel Hirscher avec le soutien de Red Bull, que le Norvégien a rejoint cet hiver.

Marc Rochat s’immisce dans le top 10

Vainqueur du précédent slalom, à Madonna di Campiglio (Italie), où il avait mis fin à près de trois ans sans succès sur le Cirque blanc, Daniel Yule a très vite hypothéqué ses chances de réaliser le doublé. Son débours sur Kristoffersen à l’issue du tracé initial (+1’’50) était trop important pour espérer la plus belle place. Le Valaisan de 29 ans a finalement pris le 4e rang, à 1’’71 du vainqueur et 25 centièmes du 3e.

La plus grosse satisfaction helvétique est venue de Marc Rochat (30 ans). 7e (+1’’86) grâce à un deuxième passage supersonique, le Vaudois se place dans le top 10 pour la première fois depuis le 22 janvier 2022 et sa 8e place au slalom de Schladming (Autriche). Un joli rebond après ses deux éliminations à Val d’Isère et Madonna di Campiglio. Il devance de 10 centièmes Loïc Meillard (8e, +1’’96).

Un autre Valaisan toque à la porte du top 10: Ramon Zenhäusern (30 ans), 12e (+2’’09). Derrière, on retrouve le Genevois Tanguy Nef (26 ans), 19e (+2’’46) et le Valaisan Luca Aerni (29 ans), 22e (+3’’04). Les Grisons Fadri Janutin (22 ans) et Sandro Simonet (27 ans) n’ont pas passé le cut de la première manche, tandis que le Bernois Noel von Grünigen (27 ans) n’est pas allé au bout du tracé.