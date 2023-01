Ski alpin : Henrik Kristoffersen se rapproche de la victoire à Garmisch

Le Norvégien, en quête de son premier succès de la saison en Coupe du monde, a dominé la première manche du slalom sur la piste allemande. Daniel Yule et Loïc Meillard sont 5es ex aequo.

Et si cette fois était la bonne? À Garmisch-Partenkirchen, Henrik Kristoffersen est bien parti pour empocher sa première victoire de la saison en Coupe du monde. Le Norvégien, monté quatre fois sur le podium en six courses sans parvenir à l’emporter, a surclassé tout le monde lors de la première manche du slalom disputé dans la station allemande.

Derrière, on retrouve deux autres Valaisans, Ramon Zenhäusern (30 ans), 12e (+2’’24), et Luca Aerni (29 ans), 21e (+3’’47). Le Vaudois Marc Rochat (30 ans), le Genevois Tanguy Nef (26 ans) ainsi que les Grisons Fadri Janutin (22 ans) et Sandro Simonet (27 ans) ont respectivement terminé 23e (+3’’53), 29e (+4’’12), 33e (+4’’41) et 40e (+5’’22). Le Bernois Noel von Grünigen (27 ans), lui, n’est pas allé au bout du tracé.