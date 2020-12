Hockey sur glace : Henrik Lundqvist va être opéré à cœur ouvert

Le légendaire gardien des Rangers, aujourd’hui à Washington, en NHL, a annoncé sa prochaine opération.

Henrik Lundqvist a joué 15 saisons avec les New York Rangers.

«Une chirurgie à cœur ouvert est prévue – remplacement de la valve aortique, racine aortique et remplacement de l’aorte ascendante pour être plus précis», a tweeté l’ancien gardien emblématique des NY Rangers, qui avait signé en tant qu’agent libre un contrat d’un an avec les Washington Capitals en octobre.