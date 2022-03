Hockey sur glace : Henrik Tömmernes élu MVP de la saison régulière par ses pairs

Les traditionnels Hockey Awards organisés par «24 heures», la «Tribune de Genève», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger» récompensent le défenseur suédois de GE Servette.

Les treize coaches et treize capitaines de National League ont élu Henrik Tömmernes au rang de MVP (Most Valuable Player, ou joueur le plus utile) de la saison régulière 2021-2022. Dans le cadre des traditionnels Hockey Awards organisés par «24 heures», la «Tribune de Genève», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger», le défenseur suédois de Ge/Servette a récolté une voix de plus que l’attaquant tchèque de Rapperswil Roman Cervenka (11-10).