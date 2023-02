Hockey sur glace: Henrik Tömmernes et son chef-d’oeuvre: «J’ai eu un peu de chance»

Henrik Tömmernes incarne l’élégance et le talent sur la glace. Samedi soir aux Vernets, le Suédois s’est fendu d’un goal d’anthologie. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Les supporters de GE Servette ont dû faire de doux rêves dans la nuit de samedi à dimanche, après cette enthousiasmante victoire contre Berne aux Vernets (5-2), rythmée à souhait et truffée de beaux gestes. La palme du festival? Elle est revenue à Henrik Tömmernes, auteur d’un phénoménal tour de passe-passe sur le 2-1 de la 18e minute (voir la vidéo ci-dessous).

«Je reçois cette belle passe de Sami (ndlr: Vatanen, qui effectuait son retour au jeu) et honnêtement, vu la situation, j’ai essayé de trouver un moyen de m’en sortir, résume le Suédois avec une modestie confondante, petit sourire en coin. Je fais des petits jeux comme ça à l’entraînement et cette fois-ci, avec un peu de chance, ça a payé.»

L’un des buts de la saison, signé par un défenseur décidément pas comme les autres. Il y a comme un artiste derrière le hockeyeur Henrik Tömmernes. «Je l’avais déjà réussi à l’entraînement, mais c’est la première fois que je marque de cette manière en match - c’est autre chose, sourit-il. C’est un super sentiment de réussir un geste comme ça, devant ses propres supporters en plus, c’est évidemment spécial. Le hockey est un sport de divertissement, c’est aussi pour le public qu’on essaie des fois de faire des trucs un peu spéciaux.»

Pour le plaisir

Et ça donne une décharge de plaisir que tout le monde a ramenée chez lui. Henrik Tömmernes garde les pieds sur terre: «Après notre bonne première période, on a laissé Berne revenir dans le match. Mais on a su montrer, au troisième tiers, pourquoi nous étions la première équipe du championnat en ce moment.»

«Bien sûr, c’est quelque chose de spécial de sentir l’amour des fans. Cela fait maintenant six ans que je suis là…» Henrik Tömmernes, défenseur de GE Servette.

Entre lucidité et force tranquille, le Suédois voit loin, en grande forme au bon moment après un petit coup de mou: «Je me sens bien, après les deux buts hier (ndlr: vendredi) contre Lausanne, puis celui-ci. Je suis en confiance et j’espère que ça va continuer ainsi. Avec les blessures que nous avons eues, j’ai passé beaucoup de temps sur la glace avant comme après Noël. Ça coûte en énergie. Ce mois, j’ai renoncé à l’équipe nationale et je pense que c’était une bonne décision pour recharger les batteries, bien m’entraîner et me préparer pour cette fin de saison, en vue des play-off.»