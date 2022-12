Hippisme: Henrik Von Eckermann s’impose à Genève

Malchanceux Fuchs

Von Eckermann impressionne

Douze mois après la victoire de Ben Maher, le champion olympique de Tokyo, c’était au tour de Henrik von Eckermann, le No 1 mondial, deuxième il y a un an, d’exploser avec son magnifique hongre de 11 ans, King Edwards, une fois encore rapide et très impressionnant. Le mari de Janika Sprunger, champion du monde et champion olympique par équipe, a battu de 93 centièmes le Français Simon Delestre. Son coéquipier Peder Fredricson se classe au 3e rang.