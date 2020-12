Série : Henry Cavill blessé sur le tournage de «The Witcher»

Touché à la jambe, l’acteur britannique a reçu l’ordre des médecins de se reposer. Le tournage de la saison 2 de la série est interrompu.

Selon le tabloïd, Henry Cavill se trouvait dans un arbre, à six mètres du sol et attaché avec un harnais de sécurité quand sa jambe a été touchée. «Il s’est arrêté d’un coup et on voyait qu’il avait mal. On ne savait pas si un objet avait touché sa jambe ou s’il s’agissait de quelque chose de musculaire», a confié un témoin.