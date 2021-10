Valais – Hérémence va subventionner les tests covid pour ses habitants

Trente francs au lieu de 47: c’est le prix préférentiel que les citoyens d’Hérémense devront débourser pour se faire curer le nez en vue d’un certificat covid. La commune organise en effet un dépistage tous les vendredis soirs, et a décidé de subventionner le prix de chaque tests, pour faire face à la fin de la prise en charge de leur prix par la Confédération, révèle « Le Nouvelliste ».

Le président de la commune et figure de l’UDC valaisanne Grégory Logean se défend d’aller à l’encontre de la stratégie vaccinale fédérale, ne pratiquant pas une gratuité totale. «Nous souhaitons simplement favoriser la vie associative et sociale d’Hérémence et éviter la marginalisation de certains habitants», répond-il au quotidien valaisan.