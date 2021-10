Confignon (GE) - Hérissons tués avec une arme à feu: la mairie s’inquiète

«C’est inhumain. Il faut arrêter ça. On n’est pas au far west», s’émeut une habitante de Confignon (GE). Le 8 octobre, elle a découvert horrifiée deux hérissons morts dans son jardin, non loin de l’école de Cressy. «C’étaient des jeunes. Ils semblaient s’être étouffés dans leur propre sang. Le lendemain matin, ma voisine en a trouvé un troisième.» Leur première hypothèse? Un empoisonnement à la mort-aux-rats. En réalité, les animaux ont été abattus. Une arme de petit calibre a été utilisée, confirment les gardes-faune, précisant qu’une autopsie est en cours.