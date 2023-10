HeroFest «Une aventure dans le monde du gaming et de la fantasy» 

«Fans de gaming ou novices, enfants, ados ou adultes, tous les visiteurs de la HeroFest vivront un week-end plein d’action, avec un nombre d’activités et de stands jamais vu auparavant. Chacun trouvera son bonheur en vivant une aventure dans le monde du gaming et de la fantasy», s’enthousiasme Cédric Schlosser, un des organisateurs de l’événement qui se tiendra de vendredi à dimanche, à BernExpo.

Jeux vidéo

Nouveautés

«De nombreux jeux seront présentés avant leur sortie, notamment les très attendus titres de Nintendo «Super Mario Bros. Wonder», «Prince of Persia: The Lost Crown» et «Sonic Superstars». Il sera possible d’y jouer gratuitement. Sans oublier des nouveautés en hardware ou en réalité virtuelle.»

E-sport

Comme chaque année, la HeroFest sera le point culminant des compétitions d’e-sport en Suisse, avec les finales nationales sur «Counter-Strike» et «Brawl Stars», qui se dérouleront sur scène, samedi. Il y aura même une compétition d’«Age of Empires 2».

Cosplay et plus

Prix réduits vendredi et pour les familles

Les billets d’entrée commandés à l’avance coûtent 32 francs par jour par adulte samedi et dimanche, et 24 francs pour les moins de seize ans. Vendredi, les tickets coûtent respectivement 19 francs et 10 francs. L’entrée est gratuite tous les jours pour les enfants de moins de 9 ans. Dimanche, un billet familial à 55 francs permet à deux adultes et jusqu’à trois enfants de moins de 16 ans de profiter de la HeroFest. Sur place, les tickets coûtent 5 francs de plus. Des stands de nourriture proposeront des spécialités variées.