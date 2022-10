Canton de Lucerne : Héroïne, coke et argent liquide saisis à Lucerne

Deux hommes de 22 et 28 ans originaires d’Albanie se sont fait arrêter par la police.

La police a saisi de l’argent liquide, de la cocaïne et de l’héroïne.

La police cantonale lucernoise a arrêté deux trafiquants de drogue présumés vendredi 7 octobre. De l’héroïne, de la cocaïne, des produits de coupage et plusieurs dizaines de milliers de francs en espèces ont pu être saisis.

