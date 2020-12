L’univers du deal est riche en innovations. Dernier exemple en date, avec la condamnation de trois Fribourgeois. Pour se fournir en héroïne, trois fois par semaine, le premier appelait une centrale de distribution en Albanie, qui lui indiquait où, quand et auprès de qui retirer la marchandise souhaitée. Son permis de conduire lui ayant été retiré, le deuxième passait le chercher et ensemble ils se rendaient auprès du dealer du jour à Granges (SO), Derendingen (SO), Longeau (BE), Bienne (BE) ou encore Jegenstorf (BE). Les deux hommes faisaient l’acquisition de 15 g d’héroïne: 10 g pour le premier, 2,5 g pour le deuxième et 2,5 g pour un troisième compagnon de vice chez qui ils s’arrêtaient systématiquement au retour.