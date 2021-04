Inde : Héroïque, il pique un sprint face à un train en approche

Un jeune employé a sauvé la vie d’un enfant tombé sur les voies, lundi à Mumbai.

Le jeune homme parvient de justesse à hisser l’enfant sur le quai et à se mettre à l’abri, à peine une seconde avant qu’un train n’entre en gare. Dans un tweet publié lundi, le ministère indien des Chemins de fer a rendu hommage au «bon samaritain» venu en aide au petit passager. «Il a risqué sa vie pour sauver celle d’un enfant. Nous saluons son courage exemplaire et son plus grand sens du devoir», peut-on lire sur le réseau social.