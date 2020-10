Dès l’entame de la seconde reprise, Brian Gibbons a inscrit le 0-2 en supériorité numérique. L’attaquant américain de la Vaudoise aréna a ainsi donné raison à son entraîneur. Pour cette rencontre à Zoug, Craig MacTavish avait décidé de se passer de Cory Conacher pour faire de la place à Charles Hudon, le nouveau venu. Le Québécois, discret pour sa première, a été associé à Gibbons et Denis Malgin.

À la suite du 0-2, Zoug a poussé tant et plus. Grégory Hofmann s’est même créé trois occasions majeures en quelques secondes. Mais le chasseur de buts s’est heurté à Tobias Stephan. Après cinq minutes d’enfer, Lausanne a pu temporiser jusqu’au deuxième thé. Mais la pression des joueurs de Suisse centrale s’est encore intensifiée durant la majeure partie de l’ultime période. Pourtant, Tobias Stephan a tenu bon pour réaliser son premier blanchissage de la saison. Dans la cage vide, Charles Hudon a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs (59e, 0-3).