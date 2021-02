USA : Héros du premier confinement, le gouverneur de New York voit son étoile pâlir

Andrew Cuomo s’était affiché comme l’homme de la situation pour gérer la crise du Covid-19 au printemps 2020. Son image se ternit désormais pour sa mauvaise gestion de l’épidémie dans les maisons de retraite.

En cause: sa gestion de l’épidémie dans les maisons de retraite, où le nombre de décès dus au Covid-19 a été longtemps sous-estimé par les services du gouverneur. Une action en justice intentée fin janvier par la procureure de l’Etat, Letitia James, les a contraints à revoir les chiffres en hausse – de 8500 morts à plus de 15’000.

«Réévaluation»

La cote de popularité de cet ex-procureur et ex-ministre du Logement du gouvernement Bill Clinton accuse le coup: selon un sondage mardi du Siena College Research Institute, seule une courte majorité de New Yorkais approuve son travail – 51% contre 47% – alors que l’écart était encore de 14 points en janvier (56% contre 42%).

«Son étoile est en nette baisse», souligne Jacob Neiheisel, professeur à l’université de Buffalo, dans le nord de l’Etat. Le scandale des maisons de retraite a conduit à «réévaluer de nombreuses mesures prises face à la pandémie», alors que «jusque-là, il semblait avoir fait du bon boulot, malgré le nombre de morts» dans l’Etat de New York – plus de 46’000, soit le bilan le plus lourd après la Californie.

Trump comme faire-valoir

«On n’est plus, comme en avril dernier, en manque d’informations sur le Covid», souligne aussi Lincoln Mitchell, professeur à Columbia. «Beaucoup de gens que je connaissais, même loin de New York, suivaient alors les points quotidiens de Cuomo. Aujourd’hui, même à New York ou Washington, je ne connais plus personne qui les regarde».