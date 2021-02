Carnet noir : Héros national, l’ancien combattant «Captain Tom» est mort à 100 ans

Adulé des Britanniques, l’homme surnommé «Captain Tom» avait collecté près de 40 millions d'euros pour le service de santé national durant la première vague de l’épidémie.

En quelques mois au printemps, l’ancien combattant, qui a ému le monde entier en traversant son jardin sur son déambulateur, est devenu une célébrité battant des records dans les ventes d’albums et étant anobli par la reine Elizabeth II, qui a envoyé un message privé de condoléances à sa famille mardi.

Cagnotte en ligne

«C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre cher père, le «Captain» Tom Moore», vétéran de la Deuxième Guerre mondiale», ont déclaré ses filles Hannah et Lucie dans un communiqué, saluant «la remarquable dernière année» de sa vie.

Agé de 99 ans lors du premier confinement, il s’était initialement fixé comme modeste objectif de réunir 1’000 livres (1’100 euros) pour remercier le service de santé public (NHS), alors débordé par les malades du virus, d’avoir traité son cancer de la peau et une fracture de la hanche.

«Heureux d’aider»

Petite bulle de légèreté au milieu d’une année morose, l’image du vétéran penché sur son déambulateur et avançant coûte que coûte avait galvanisé les Britanniques et leur sentiment de reconnaissance envers les soignants.

Les dons avaient alors afflué, faisant même tomber en panne la page de la cagnotte. Finalement, le vétéran avait recueilli 33 millions de livres (37 millions d’euros), plus gros montant jamais récolté par une personne seule lors d’une marche caritative.

«Lors de la dernière guerre, les soldats étaient en première ligne. Cette fois-ci, notre armée est composée de médecins et d’infirmières», avait déclaré Captain Tom, «heureux» d’aider «en cette période difficile» ceux qui avaient tant fait pour lui.

Trésor national

La reine Elizabeth II est même sortie de son confinement pour le faire chevalier, lors d’une cérémonie au château de Windsor. «C’est une telle récompense… et la recevoir qui plus est de la main de Sa Majestée… Que souhaiter de plus ?» s’était ému Captain Tom après la cérémonie.