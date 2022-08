Cyclisme : Herrada rafle la 7e étape, Evenepoel reste en rouge

Le coureur espagnol Jesus Herrada a remporté ce vendredi au sprint la 7e étape du Tour d'Espagne entre Cistierna et Camargo, en Cantabrie, alors que Remco Evenepoel (Quick-Step) a conservé son maillot rouge de leader au classement général. Le grimpeur de la formation Cofidis a devancé de seulement quelques centimètres sur la ligne d'arrivée l'Italien Samuele Battistella (Astana) et Fred Wright (Bahrain Victorious).

«C’est de la folie parce qu'à 13 kilomètres de l'arrivée on nous disait que le peloton était en train de rentrer. Après la journée qu'on a eue hier ( jeudi), où je suis tombé, ça a été une journée très dure, très rapide. On savait que c'était compliqué et qu'il fallait être patient dans le sprint. J'ai essayé de garder ma vitesse jusqu'à la ligne d'arrivée et ça a payé. Je n'y crois toujours pas», a réagi Herrada, très ému, à l'arrivée.

Dans une étape avec seulement une ascension vers le col de San Glorio (1re catégorie) à mi-parcours, l'échappée de six puis cinq coureurs a roulé à l'avant pendant la quasi-totalité de la journée et est parvenue à jouer un tour aux équipes de sprinteurs, en conservant 29 secondes d'avance à l'arrivée.

Evenepoel reste en rouge

«On doit essayer de le défendre le plus longtemps possible. L'objectif principal est de passer le week-end et de conserver la même avance. Ce serait parfait d'arriver au contre-la-montre ( ndlr: mardi) avec cet avantage, mais rien n'est joué. Il y aura certainement une grosse bataille dès demain ( samedi). On doit rester concentré et prêts à gérer toutes les situations», a affirmé le jeune Belge de 22 ans.