Coronavirus

Hertz se déclare en faillite aux USA et au Canada

Le géant de la location de véhicules est assommé par le gel des voyages dû à la pandémie. En Amérique du nord, il annonce que les carottes sont cuites.

Le loueur de voitures Hertz, durement affecté par l'impact de la pandémie due au coronavirus, a annoncé vendredi soir s'être placé sous le régime américain des faillites. La procédure concerne ses opérations aux États-Unis et au Canada.

«L'impact du Covid-19 sur la demande de voyages a été soudain et dramatique, entraînant une baisse brutale des revenus de la société et des réservations futures», a expliqué le groupe dans un communiqué .

Hertz indique avoir pris des «mesures immédiates» donnant la priorité à la santé et la sécurité des employés ainsi que de ses clients. Il a en outre éliminé «toutes les dépenses non essentielles». «Cependant, l'incertitude demeure quant au retour des revenus et à la réouverture complète du marché [...] ce qui a nécessité l'action d'aujourd'hui», ajoute-t-il.