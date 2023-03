Football: Hervé Renard reprend l’équipe de France féminine

Renard (54 ans), double vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations à la tête de la Zambie (2012) et de la Côte d’Ivoire (2015) mais qui n’a jamais dirigé d’équipe féminine, aura comme mission de faire briller les Bleues lors de la prochaine Coupe du monde, organisée du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande, puis aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

Ramener le calme et la sérénité

La première priorité du Français sera de ramener calme et sérénité au sein d’un groupe fragilisé par la fronde de plusieurs cadres (Wendie Renard, Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto), qui se sont mises en retrait de la sélection pour protester contre le management de Diacre, aboutissant au renvoi de la sélectionneuse.

Renard divulguera sa première liste dès vendredi pour les matches amicaux contre la Colombie, le 7 avril à Clermont-Ferrand, et le Canada, le 11 avril au Mans, au cours d’une conférence de presse prévue à 12h00 au siège de la FFF. L’avenir international des frondeuses et leur éventuelle réintégration seront au centre des interrogations. Il faudra également guetter le sort réservé à l’attaquante lyonnaise Eugénie Le Sommer ou à la gardienne du PSG Sarah Bouhaddi, longtemps écartées par Corinne Diacre.

Renard était le choix numéro un

La nomination de Renard, qui officiait jusqu’à mardi à la tête de l’Arabie saoudite, n’est pas une surprise, l’ancien défenseur étant le choix No 1 de la FFF depuis plusieurs semaines. La Fédération avait mandaté une commission composée de quatre membres de son Comité exécutif afin d’auditionner les candidats et mener à bien le processus de recrutement du sélectionneur des Bleues. Mais elle est longtemps restée suspendue aux négociations entre Renard et la Fédération saoudienne.