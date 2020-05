Football

Heung-min Son vit désormais en paix

Le joueur de Tottenham a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux pour la première fois depuis un mois et son entrée sous les drapeaux en Corée du Sud.

Heung-min Sun a terminé l’armée et envoie un signal de paix à ses fans.

Son a choisi Instagram pour délivrer un message de paix à ses fans - un cœur ainsi que le v en signe de paix - et par la même occasion leur signifier qu’il avait fini ses trois semaines d’armée sur l’île méridionale de Jeju. Selon le bureau des marines sud-coréens, le footballeur a obtenu son diplôme avec brio, figurant parmi les meilleurs stagiaires. Au total, ils étaient 157. Son a effectué son stage comme «tireur d’élite» et a reçu le prix Pilsung, qui est l’un des cinq types de récompenses pour les meilleurs tireurs.

Réagir face à une attaque nucléaire

L’armée coréenne a fait savoir au «Korea Herald» qu’il n’y avait eu aucun favoritisme. «Tous les cours ont été jugés de manière juste et stricte, et ses officiers instructeurs ont déclaré qu’il avait suivi la formation avec beaucoup d’assiduité». Le joueur des Spurs avait d’ailleurs été photographié portant un casque, un équipement de camouflage complet et tenant un fusil alors qu’il tirait sur des cibles à Seogwipo.