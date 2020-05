Actualisé 30.04.2020 à 13:35

Coronavirus à Genève

Heure de gloire provisoire pour la mobilité douce

Anticipant de gros problèmes de mobilité à l’heure de la reprise progressive des activités, le Canton veut miser sur le vélo et la marche à pied.

de Maria Pineiro

Bouchons à Genève Les autorités genevoises veulent à tout prix éviter que les travailleurs ne privilégient les transport individuels motorisés. KEYSTONE

Avec le déconfinement qui débute en Suisse, les employés ont peu à peu repris le chemin des bureaux et autres lieux de travail. Ce regain d’activité s’accompagne d’une augmentation de la mobilité et des désagréments qui vont avec. Les autorités genevoises ont souligné jeudi qu’il fallait accompagner cette hausse des besoins de déplacement et proposer une offre de transports publics qui permettra d’éviter les blocages. La solution envisagée consiste en un accroissement de l’espace dédié à la mobilité douce, soit le vélo et la marche.

«Autant il est simple de tout arrêter, autant il est extrêmement compliqué de tout remettre en marche», a prévenu Serge Dal Busco, conseiller d’Etat genevois chargé des infrastructures. Quoi qu’il en soit, les autorités ont demandé aux Transports publics genevois (TPG) «de mettre en place une offre maximale sur le territoire à partir du 11 mai». A cet effet, il faudra passer plusieurs écueils, dont celui des absences de personnel dues au Covid-19 ou des limitations induites par les règles de protection imposées par les autorités fédérales. Autre inconnue, et non des moindres, les craintes des usagers des transports publics. Voudront-ils encore monter dans un bus ou un tram?

«Nous pensons que seule 40% de la capacité des transports publics pourra être utilisée», a souligné Serge Dal Busco, pour qui il s’agit d’un problème majeur. «L’office cantonal des transports (OCT) a évalué à quelque 56'000 le nombre de déplacements pendulaires effectués pour se rendre au travail durant les heures de pointe du matin qui seront entravés par la baisse de capacité des transporteurs publics et, concernant le trafic automobile, par les restrictions du nombre de postes de douanes et les contrôles systématiques tant que ceux-ci sont maintenus».

Dispositif réversible

Comment faire, alors, pour éviter des bouchons monstres qui ne manqueraient pas de se former si les travailleurs privilégient désormais la voiture? Serge Dal Busco veut augmenter les possibilités de se déplacer à pied ou à vélo. «Il s’agit donc de favoriser la mobilité douce», a affirmé le conseiller d’Etat qui se veut pragmatique, se défendant de toute position idéologique. Il a estimé le potentiel à quelque 20’000 déplacements quotidiens supplémentaires. Pour ce faire, l’espace dévolu à ces modes de transports sera augmenté temporairement. Le temps de réalisation, à savoir mettre en place des balisages et peindre de nouvelles lignes, se monterait à quelques semaines et est facilement réversible.

«Ces aménagements concerneront notamment des projets d’axes cyclables déjà identifiés comme prioritaires, tels que les itinéraires gare des Eaux-Vives – gare Cornavin et gare Cornavin – Uni-Mail, de même que d’autres axes entre Malagnou et Rive ou entre le quai du Mont-Blanc et le quai Wilson.» L’Etat souhaite également la réouverture frontalière de la Voie verte. Pour les piétons, il s’agira d’augmenter les gabarits à disposition et d’aménager les trottoirs afin de mettre en place de zones d’attente sécurisées. Les autorités envisagent aussi de mettre les feux en mode clignotant à certains carrefours afin d’éviter des attroupements.