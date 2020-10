Coronavirus : Heures spéciales pour les seniors dans les magasins en Pologne

Le pays, qui fait face à une hausse record des nouveaux cas de Covid-19, a réintroduit certaines mesures afin de tenter de protéger les populations à risque.

Les personnes âgées de plus de 60 ans pourront faire leurs courses entre 10h00 et midi dans des magasins d’alimentation générale, les pharmacies et les drogueries.

«Réduire la dynamique»

Comme lors de la première vague de la pandémie au printemps, les personnes âgées de plus de 60 ans pourront faire leurs courses entre 10h00 et midi dans des magasins d’alimentation générale, les pharmacies et les drogueries, a indiqué Mateusz Morawiecki. Le Premier ministre polonais a appelé également les personnes âgées à se protéger et à rester chez elles.