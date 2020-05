Kaia Gerber

«Heureusement, je vais bien»

Confinée à Los Angeles avec ses parents, la mannequin de 18 ans a eu «un petit accident» et va devoir passer plusieurs semaines dans le plâtre.

Kaia Gerber s'est fracturé le poignet. La mannequin de 18 ans a partagé la nouvelle de sa blessure lors d'un chat vidéo avec sa mère, Cindy Crawford, pour leur club de lecture en ligne. «En fait, je me suis cassé le poignet hier. J'ai eu un petit accident. Heureusement, je vais bien», a-t-elle déclaré.

La jeune star de 18 ans, qui est confinée avec ses parents à Los Angeles, a admis qu'elle s'habituait encore à devoir compter sur les autres pour obtenir de l'aide. «J'ai toujours été fière d'être très indépendante et de tout faire par moi-même, et devoir demander de l'aide est une chose nouvelle pour moi», a-t-elle ajouté.



L'adolescente a été inondée de vœux de rétablissement de fans et d'amis célèbres, la mannequin Lily Aldridge commentant : «Oh non ma mignonne !!! Remets-toi vite», tandis que sa collègue mannequin Martha Hunt a ajouté : «Oh non! Ça m'est arrivé aussi.. accroche-toi».