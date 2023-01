France : «Heureusement que la foi nous réchauffe»

France : Des églises coupent le chauffage face aux coûts de l’énergie

Dans le diocèse d’Autun dans le centre de la France , un des plus touchés de l’Hexagone par la flambée des coûts de l’énergie , des églises ont dû se résoudre à couper le chauffage. La gelée blanche recouvre les prairies environnantes et, dans l’église Saint-Eugène du Creusot, il fait à peine cinq degrés. Des volutes de buée accompagnent les chants liturgiques – ou les bâillements – et les rares fidèles de la messe matinale se frottent les mains gantées pour les réchauffer.

La facture explose

«C’est un chauffage au gaz: avec la facture multipliée par quatre, on ne peut plus se le permettre», explique Godefroy de Suremain, le prêtre de la paroisse Saint-François d’Assise, qui regroupe Le Creusot et une dizaine de villages environnants. «En 2023, notre facture énergétique passera de 37’000 à 148’000 euros (ndlr: d’environ 36’500 à 146’000 francs), portant nos dépenses totales à 269’000 euros. On prévoit 190’000 euros de recettes. On aura donc un déficit de 79’000 euros», calcule le curé.