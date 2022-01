Canton des Grisons – «Heureusement que personne n’a été touché sur la piste!»

Edi Gämperli, un Zurichois de 47 ans, était confortablement installé dans un télésiège de Lenzerheide (GR) lorsqu’il s’est soudainement immobilisé. «Le siège a commencé à se balancer et peu après il y a eu un gros bruit.» Et pour cause, un ressort s’était détaché de la barrière de sécurité.