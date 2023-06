Lausanne: «Heureusement qu’ils ont retenu le sécu: il y aurait eu un lynchage»

Des coups ont été échangés à l’issue du match. dr

Coup de sifflet final: le Stade Lausanne-Ouchy est promu en Super League et sur le terrain, les joueurs sautent de joie face à leur public, venu en nombre à la Pontaise, mardi soir. Rapidement, la pelouse a été envahie par des dizaines de spectateurs, en totale communion avec l’équipe.

Une attitude de «cow-boy»

Pour certains, la fête a vite été gâchée par des agents de sécurité visiblement tendus. «L’un d’eux s’est acharné sur des jeunes, qu’il attrapait un peu au hasard, raconte un témoin scandalisé. Il donnait des coups, les attrapait par le col et les envoyait au sol, c’était très violent.» Le public s’en est aperçu et a commencé à siffler et à huer ce sinistre spectacle. Pas de quoi calmer la nervosité du quérulent, qui s’est même mis à provoquer les spectateurs restés en tribune. «Il se prenait pour un cow-boy, il a clairement abusé, reprend notre lecteur. Heureusement que ses collègues l’ont retenu, sinon il y aurait eu un lynchage.»

Notre reportage sur la promotion du SLO.

L’attitude va-t-en-guerre de la sécurité a de quoi surprendre. Régulièrement, en Suisse et en Europe, les pelouses sont envahies par le public quand une équipe est promue. Les débordements sont rares et le plus souvent, les clubs laissent faire. «À Lausanne, on n’est pas habitué à ça alors on ne sait pas gérer», tacle notre témoin.

«Pas sa place sur nos terrains»

Contacté, le club réprouve fermement toute forme de violence. «On va mener notre enquête, explique son vice-président Serge Duperret. On ne peut pas laisser nos spectateurs se faire tabasser. Si tout ceci est avéré, l’agent violent n’aura plus sa place sur nos terrains.» Et le dirigeant d’expliquer que le dispositif de sécurité avait été gonflé au vu de la forte affluence de mardi (10’754 spectateurs). «Nous avons fait appel à la même société que d’habitude, mais il y a eu des renforts, reprend-il. Au total, près de cinquante agents étaient engagés pour cette soirée, qui a globalement été très belle.»

Ultras calmes, mais surveillés

À noter que la police de Lausanne a indiqué qu’aucun débordement n’a été signalé avant ou après le match en ville, à l’exception de nombreux tirs d’engins pyrotechniques. Le match était pourtant classé rouge par les forces de l’ordre. Un important dispositif, lourdement équipé, était prêt à intervenir. Au final, les supporters des deux camps se sont montrés plutôt sages.