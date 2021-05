Neuchâtel : Heureux de ne plus être ministre et d’avoir «un agenda vide»

Après deux mandats de conseiller d’Etat, le socialiste Jean-Nathanaël Karakash s’apprête à faire un tour du monde en famille, avec sa femme et leur deux filles.

Quel changement! Après deux législatures au Conseil d’Etat neuchâtelois, le socialiste Jean-Nathanaël Karakash (42 ans) s’apprête à vivre une expérience inédite avec sa femme et leurs deux filles âgées de 10 et 13 ans: vivre à l’étranger pendant un an. Il s’est confié à arcinfo pour parler de ce périple familial en mode sac au dos, dont la première étape sera la Tanzanie. «C’était important de marquer une coupure après le Conseil d’Etat. Je fais de la politique de façon intensive depuis plus de 20 ans, et depuis 13 ans de façon professionnelle. J’ai été énormément mobilisé par mon travail et je n’ai pas passé beaucoup de temps avec mes proches. Je vais passer d’«aucun soir à la maison» à «tous les soirs à la maison» (…) La famille, c’est le socle!» a déclaré celui qu’il faut désormais appeler l’ancien conseiller d’Etat.