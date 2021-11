football – Heureux Milanais, Giroud évoque Ibra, Benzema et Mbappé

À 35 ans, Olivier Giroud rugit encore. REUTERS

À 35 ans, Olivier Giroud ne fait plus partie du groupe France. Du moins, pour le moment. Mais l’attaquant de l’AC Milan n’a pas dit son dernier mot. Sans faire de vague, mais sans éluder les sujets qui fâchent, il s’est confié à «L’Équipe», avant le toujours savoureux derby milanais de ce dimanche soir contre l’Inter.

Avec quatre buts inscrits en sept matches de Serie A, le Français réussit un début de saison prometteur. Mieux, il est le meilleur buteur de son club en championnat, avec une réussite de plus au compteur qu’un certain Zlatan Ibrahimovic. À propos du Suédois, Olivier Giroud assure qu’il «n’en a pas peur. C’est aussi une chance d’évoluer à ses côtés. Son charisme, sa présence dans le vestiaire et son leadership sont au-dessus. Moi, je suis là pour la valeur ajoutée.»

«Ibrahimovic est une personne normale, qui n’oublie toutefois jamais de rappeler à tout le monde qui est le boss.» Olivier Giroud, à propos de son coéquipier

Après quatre mois passés aux côtés de son illustre coéquipier, le Français le décrit comme «une personne normale, qui n’oublie toutefois jamais de rappeler à tout le monde qui est le boss».

Dans l’entretien, il a également été question de l’équipe de France, du retour de Karim Benzema en Bleu et de ses relations avec Kylian Mbappé. «Frustré» par un Euro où il n’a eu droit qu’à 40 minutes de jeu, Olivier Giroud avoue avoir appris la sélection de Benzema, comme tout le monde, quand Didier Deschamps a dévoilé sa liste. «C’était sa volonté de procéder comme ça. Il a préféré que cela ne s’ébruite pas. Je peux le comprendre. Maintenant, qui suis-je à ses yeux pour qu’il m’appelle avant? Mais j’aurais apprécié être averti», convient-il.

À disposition des Bleus

Pour Olivier Giroud, la fin de parcours prématurée des Bleus et la présence de Benzema ne sont pas indissociables, tant s’en faut. «Cela a créé un déséquilibre tactique au niveau de l’équipe et dans notre façon de jouer. Je le dis avec franchise, et sans rien contre Karim. Malgré lui, il a bouleversé rapidement notre façon de jouer qui était bien établie. La mayonnaise ne pouvait pas prendre du jour surtout avant une compétition comme l’Euro», analyse le Milanais, en précisant que tout s’est très bien passé humainement.

Comme avec Mbappé, qui en avait voulu à Giroud après que celui-ci a déclaré publiquement que les ballons «n’arrivaient pas». «Je n’ai cité aucun nom. Et puis j’ai dit «se» trouver et pas «me» trouver. On s’est vite expliqué le soir même avec Kylian dans sa chambre. C’était l’histoire de 48 heures puis on est passés à autre chose. C’était un fait anodin, minime et qui à aucun moment ne devait bouleverser l’équilibre et la bonne santé du collectif», précise Olivier Giroud.