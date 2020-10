Retour de flamme

Mais de miraculé, le trentenaire est vite passé au statut de prévenu. Car le duo a franchi les rails à un endroit où ce n’est pas autorisé. Ce comportement dangereux a généré une interruption de service pour la compagnie de transports publics et plus d’une heure de perturbations. Suffisamment pour que la justice neuchâteloise empoigne l’affaire: le Ministère public vient de condamner le piéton à 20 jours-amende à 90 fr. avec sursis. Une amende de 400 fr. et plus de 700 francs de frais de justice viennent compléter l’ardoise.