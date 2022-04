CARNET NOIR – Heurté par une voiture, le quarterback de Pittsburgh est mort

«Je suis anéanti»

«Je suis anéanti et les mots me manquent après le décès malheureux de Dwayne Haskins», a réagi l’entraîneur de l’équipe Mike Tomlin dans un communiqué. «Il a rapidement fait partie de la famille des Steelers dès son arrivée à Pittsburgh et était l’un de nos joueurs les plus impliqués, tant sur le terrain qu’au sein de notre communauté. Dwayne était un grand coéquipier, mais encore plus un ami formidable pour beaucoup. J’ai vraiment le coeur brisé.»