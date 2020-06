Acacias (GE)

Heurtée par une voiture, cycliste grièvement blessée

L’accident s’est produit entre deux véhicules circulant dans le même sens. La police recherche des témoins.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, à minuit et quart, sur la rue François-Dussaud, en direction de la route des Acacias, un automobiliste quinquagénaire a heurté une cycliste qui circulait dans la même direction. L’avant droit de la voiture à touché l’arrière du vélo, provoquant la chute de la jeune femme. Projetée au sol, elle a été gravement blessée et amenée à l’hôpital cantonal. La police genevoise recherche les éventuels témoins de cet accident, lesquels sont priés de s'annoncer à la Brigade routière et accidents (BRA) au 022 427 64 50. (mpo)