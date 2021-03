Grèce : Heurts à Athènes: 10 policiers blessés et 16 arrestations

Selon un dernier bilan, dix agents ont été blessés, dont l’un grièvement, mardi soir dans une banlieue de la capitale grecque.

Les heurts qui ont éclaté mardi soir à Néa Smyrni, à 5 km d’Athènes, entre manifestants et policiers ont fait dix blessés parmi les forces de l’ordre, dont un grièvement, selon un dernier bilan publié mercredi.

Dix policiers ont été blessés et 16 personnes arrêtées mardi soir lors de heurts en marge d’une manifestation contre de récentes «dérives policières» dans une banlieue réputée calme d’Athènes, a-t-on appris mercredi auprès de la police. Trois des agents blessés restent hospitalisés, selon un communiqué de la police.

«J’ai mal»

Le jeune homme, qui a dit avoir reçu des coups de pied de trois autres policiers, criait «J’ai mal», une phrase devenue un hashtag sur les réseaux sociaux. Le principal policier incriminé, vu en train de frapper le jeune homme, a été suspendu, a-t-on appris de source policière. L’incident a provoqué un tollé dans le pays et la justice a ouvert une enquête.

Selon une photographe de l’AFP sur place, les échauffourées mardi soir ont débuté lorsqu’environ 200 personnes encagoulées se sont dirigées vers le commissariat de Néa Smyrni, sur lequel elles ont lancé des pierres et des cocktails Molotov. Les forces antiémeutes ont répliqué avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau.

Seize personnes, arrêtées mardi soir, ont été placées en garde à vue mercredi pour divers délits et crimes dont «lésions corporelles graves», «violence et insultes contre des agents des forces de l’ordre», «incendie criminel» et «violations des mesures contre le Covid-19».