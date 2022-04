Conflit israélo-palestinien : Heurts à l’esplanade des Mosquées à Jérusalem

Des heurts entre manifestants palestiniens et policiers israéliens ont fait une dizaine de blessés dimanche matin dans et proche de l’esplanade des Mosquées de Jérusalem.

Tôt dimanche, des «centaines» de manifestants palestiniens ont commencé à amasser des «pierres» sur l’esplanade peu avant l’arrivée de Juifs qui peuvent visiter ce lieu, considéré comme le plus sacré du judaïsme, à des heures précises et sous certaines conditions, a indiqué la police.

Les forces de l’ordre israéliennes sont entrées sur l’esplanade des Mosquées afin de «déloger» ces manifestants et «rétablir l’ordre», a précisé la police alors que des témoins et des secouristes ont fait état d’une dizaine de Palestiniens blessés dans ces heurts.

«Nos équipes ont traité une dizaine de blessés liés aux événements sur l’Esplanade des Mosquées. Huit personnes ont été blessées dans un assaut (de la police) et deux autres par des tirs de balles en caoutchouc», a indiqué le Croissant-Rouge palestinien.

Dans un autre événement, cette fois aux abords de la Vieille Ville, située dans la partie orientale de Jérusalem occupée par Israël depuis 1967, des Palestiniens ont lancé des pierres vers des autocars, blessant légèrement cinq Israéliens, selon les médias israéliens et la police qui a dit avoir arrêté deux Palestiniens.

Ces incidents interviennent alors que se tiennent dimanche la messe de Pâques, des prières pour Pessah, la pâque juive, et pour le mois musulman de ramadan dans la Vieille Ville de Jérusalem, carrefour des trois religions monothéistes.

Vendredi matin, après des semaines de tensions liées à des attaques menées pas deux Palestiniens dans la région de Tel-Aviv et des opérations israéliennes de «contreterrorisme» en Cisjordanie occupée, des heurts avaient éclaté entre la police et des manifestants sur l’esplanade des Mosquées, où sont situés le dôme du Rocher et la mosquée al-Aqsa.