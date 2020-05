États-Unis

Heurts à Minneapolis après l’arrestation mortelle d’un Noir

George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, est décédé lundi à Minneapolis peu après une arrestation brutale dont la vidéo est devenue virale.

Des manifestants se sont rassemblés mercredi pour la deuxième soirée consécutive à Minneapolis, où la mort d’un Noir après son arrestation violente par des policiers a provoqué colère et appels à ce que justice soit faite.

Le chef de la police de la ville du Nord des États-Unis a demandé aux manifestants de garder leur calme pour ne pas connaître les mêmes débordements que la veille. Les vitres d’un commissariat avaient notamment été brisées mardi soir et les forces de l’ordre avaient répliqué en utilisant du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc.

La famille de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans décédé après une arrestation brutale dont la vidéo est devenue virale, a réclamé mercredi que les policiers impliqués soient inculpés pour meurtre. «Car c’est exactement ce qu’ils ont fait, ils ont commis un meurtre contre mon frère», a affirmé sur la chaîne NBC sa sœur, Bridgett Floyd. «J’ai la foi et je crois que justice sera rendue», a-t-elle ajouté, affirmant que le renvoi des policiers n’était «pas suffisant».

Le président Donald Trump a écrit sur Twitter qu’il avait demandé à la police fédérale (FBI) et au ministère de la Justice de faire la lumière sur cette disparition «triste et tragique». «Mes pensées vont à la famille et aux amis de George. Justice sera rendue!» a-t-il promis.