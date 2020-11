Hong Kong : Heurts au Parlement: des élus de l’opposition arrêtés

Sept membres de l’opposition pro-démocratie, parmi lesquels quatre députés, ont été arrêtés pour «outrage» et «obstruction» au travail du parlement.

Chaos

Le 8 mai, les échauffourées s’étaient cristallisées autour de la direction du Comité de la chambre (House committee) dont le rôle est de passer en revue les projets de loi avant qu’ils ne soient examinés. Ce comité n’avait alors plus de leader depuis octobre 2019 et les élus pro-démocratie étaient pendant des mois parvenus à empêcher la désignation d’un nouveau leader.

Des agents de sécurité ont alors évacué de force plusieurs élus pro-démocratie, tandis que les parlementaires rivaux arboraient des pancartes et filmaient avec leurs téléphones et retransmettaient en direct cette confusion avec leurs réseaux sociaux.

Loi sur la sécurité nationale

L’ex-colonie britannique a connu de juin à décembre 2019 sa pire crise politique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, avec des manifestations souvent violentes pour dénoncer des ingérences de plus en plus fortes de Pékin dans les affaires de sa région semi-autonome. L’épidémie de coronavirus a contribué à réduire la contestation dans la rue, mais le ressentiment d’une partie de la population n’a pas disparu.

Et en réponse à l’agitation de l’an passé, Pékin a imposé fin juin à Hong Kong, en court-circuitant le LegCo, une loi drastique sur la sécurité nationale qui donne aux autorités de nouveaux pouvoirs pour réprimer quatre types de crimes contre la sécurité de l’État: la subversion, la sécession, le terrorisme et la collusion avec des forces extérieures. Plus de 10’000 personnes ont été arrêtées à Hong Kong depuis juin 2019 et les tribunaux croulent sous le nombre d’affaires à juger.