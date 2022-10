Chili : Heurts lors de la commémoration du soulèvement social de 2019

La police a usé de canons à eau et de gaz lacrymogènes contre des barricades en feu et pour disperser des rassemblements à Santiago.

«On n’a rien gagné»

En 2019, le mécontentement d’étudiants contre l’augmentation du prix du ticket de métro avait été le point de départ d’une révolte pour réclamer plus de justice sociale. «On est toujours dans la même situation, on n’a rien gagné», a estimé Andrea Valdebenito, assistante sociale de 43 ans.

La police a usé de canons à eau et de gaz lacrymogènes contre des barricades en feu et pour disperser des rassemblements autour de la place d’Italie, traditionnel épicentre des 345 manifestations qui se sont répétées entre le 18 octobre 2019 et le 20 mars 2020, avant que la pandémie ne mette un terme à l’effervescence sociale, selon l’Institut national des droits de l’Homme (INDH). En cinq mois, une trentaine de personnes ont été tuées dans des échauffourées avec la police, et quelque 400 ont été victimes de blessures oculaires.