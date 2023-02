Sénégal : Heurts, saccages et pillages sur fond de tension préélectorale

Des sites d’information ont fait état de heurts entre partisans d’Ousmane Sonko et forces de sécurité en fin d’après-midi dans l’agglomération de Touba-Mbacké. Ils ont rapporté plus tard des actes de saccage ou de pillage contre une station essence Total, un magasin Orange et un supermarché à l’enseigne Senchan, une chaîne de distribution alimentaire locale. Aucune autorité locale n’a pu être jointe par l’AFP. Ces incidents surviennent dans un climat de tension grandissante en vue de la présidentielle de début 2024.

Ousmane Sonko dénonce une instrumentalisation de la justice

À 48 ans, il est coutumier des expressions de défi à l’encontre du pouvoir. Il tient un discours à la fois souverainiste, panafricaniste et social, pourfendant les élites et la corruption. Il pilonne l’emprise économique et politique exercée, selon lui, par l’ancienne puissance coloniale française et les multinationales. Défenseur des valeurs religieuses et traditionnelles, il jouit d’une grande popularité parmi les jeunes, plus de la moitié de la population étant âgée de moins de 20 ans.