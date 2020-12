France : La manifestation «pour les droits sociaux et libertés» dérape

Des voitures ont été incendiées à Paris et plusieurs vitrines brisées lors du rassemblement de milliers de civils à l’origine contre la précarité. D’autres grandes villes ont vu des manifestants défiler.

Voitures incendiées, vitrines brisées, jets de projectiles: des scènes de vandalisme ont émaillé samedi une manifestation parisienne, organisée dans le cadre d’une journée de rassemblements pour la défense des droits sociaux et libertés dans plusieurs villes de France.

La manifestation parisienne a été émaillée d’actes de vandalisme et de heurts entre des centaines de casseurs et les forces de l’ordre, selon la préfecture de police et le parquet. Des projectiles ont été lancés sur les forces de l’ordre qui ont répliqué en faisant usage de gaz lacrymogènes, ont constaté des journalistes de l’AFP.