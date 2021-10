Elections en France – Hidalgo, Jadot, Mélenchon, Taubira, parmi les dix de la «Primaire populaire»

Élections en France : Hidalgo, Jadot, Mélenchon, Taubira, parmi les dix de la «Primaire populaire»

La «Primaire Populaire» est destinée à désigner un candidat commun à la gauche pour la présidentielle de 2022.

Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean-Luc-Mélenchon, Christiane Taubira, font partie des dix personnalités sélectionnées par la «Primaire Populaire», destinée à désigner un candidat commun à la gauche pour la présidentielle, ont annoncé les organisateurs lundi dans un communiqué. Au total, «plus de 130’000 personnes se sont inscrites sur la plateforme de la Primaire Populaire» et ont voté pour faire émerger cinq hommes et cinq femmes.

Les cinq femmes et cinq hommes arrivés en tête des parrainages ont jusqu’au 30 novembre pour annoncer s’ils souhaitent ou non participer à la «Primaire Populaire». La «Primaire Populaire» est l’aboutissement d’un travail initié par la Rencontre des justices, un collectif ayant pour but de relier les aspirations de la société civile et des partis de gauche. Depuis le 11 juillet, cette «Primaire Populaire» a mené une vaste consultation nationale avec pour objectif «de mener à son terme un processus de désignation par les citoyens et les citoyennes d’une candidature commune au premier tour de l’élection présidentielle de 2022».